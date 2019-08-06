مطار الملك عبدالعزيز: غبار جدة لم يؤثر على الحركة الجوية

المواطن - جدة

نفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الثلاثاء، تأثر الحركة الجوية بالتقلبات الجوية التي تشهدها جدة حالياً.

وقال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى المسافرين الأعزاء:

غبار جدة لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان, عسير , الباحة ) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.