مطالبات إعلامية بتحديد تاريخ بداية الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

اتجه بعض من الإعلاميين الرياضيين خلال الفترة الأخيرة، لمطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم وثيقة تُثبت متى انطلق الدوري السعودي بأشكاله المتعددة حتى وصل إلى مُسمى دوري المحترفين.

البداية كانت مع الإعلامي بتال القوس الذي قال عبر حسابه في تويتر: “عندما تمتنع مؤسسة رياضية، عن تقديم سجل مُوثّق لتاريخ ما، فليس مطلوبًا من الإعلام أن يقوم بهذا الدور”.

وأضاف بتال القوس: “السجل الرسمي يصدر عن المؤسسات الرسمية وللإعلام تقديمه كما هو، وتحليله متاح للإعلام وكلمة الحسم للمؤسسة الرسمية، لكن ليس مطلوبًا من الإعلام القيام بأدوار غيره”.

وردّ الناقد الرياضي دباس الدوسري على ما غرد به بتال القوس قائلًا: “ما هو دور الإعلامي الرياضي حين تمتنع مؤسسة رياضية عن تقديم سجل موثق لتاريخ ما؟ هل وظيفة الإعلامي نقل المعلومة فقط أم البحث عنها؟”.

وتابع دباس الدوسري: “لماذا أُلغيت نتائج لجنة التوثيق؟ لماذا لم تُعلن نتائج لجنة التوثيق البديلة، يا زينك ساكت”.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال في برنامج الدوري مع وليد: “من المعيب أن نبدأ الدوري ولا يوجد لدينا سجل ذهبي لهذه البطولة، إذا أراد اتحاد القدم الذهاب لشركة عالمية مثلًا في المياه الغازية لرعاية الدوري، سيطالبون بتاريخ موثق عن انطلاق الدوري، هذه بطولة محترمة ويجب أن يكون لها توثيق”.

وليد الفراج:

من المعيب أن نبدأ الدوري ولايوجد لدينا سجل ذهبي لهذه البطولة!@waleedalfarraj #الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/ZAxFxXn6Ar — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 25, 2019