مع بداية الموسم .. الـVAR يُمارس هوايته ضد النصر مجددًا

المواطن - محمد سمعه

قرر الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر عدم احتساب ركلة جزاء لنادي النصر ضد ضمك اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي بعد الرجوع لتقنية الـVAR.

الـVAR يُعاند النصر مرة أخرى

وكان المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر سقط في منطقة جزاء نادي ضمك، حيث قرر الحكم ماثيو كونغر احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو أبلغوه بسقوط حمدالله في مصيدة التسلل قبل السقوط في منطقة جزاء نادي ضمك.

على الفور قرر الحكم النيوزيلندي التراجع عن ضربة الجزاء وإعطاء المخالفة للاعبي ضمك.

وشهد الموسم الماضي اعتراض سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق على تقنية حكم الفيديو المساعد منذ انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018-2019.

ودائمًا ما أعرب سعود آل سويلم عن امتعاضه من أن التقنية تُساعد فقط نادي الهلال على حد وصفه خلال المباريات الماضية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق ذاته، علّق الناقد الرياضي سعود الصرامي على تقنية الـVAR قائلًا: أتمنى ألا يتعرض نادي النصر، لما تعرض له العام الماضي من 23 قرارًا انضباطيًّا، وأن يُعطى حقه في تقنية الـVAR.

لم يعترض فقط من قبل سعود آل سويلم على تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث التحق به اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر، والذي نشر لقطة من مباراة الهلال والباطن في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي عبر حسابه في تويتر مندهشًا من أحد القرارات التحكيمية بسبب الفار ثم حذفها بعد ذلك.