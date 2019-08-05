مكاسب للأخضر رغم خسارة مباراة الكويت والسعودية

المواطن - محمد سمعه

سقط الأخضر بقيادة المدرب المُؤقّت يوسف عنبر أمس الأحد في فخ الهزيمة في مباراة الكويت والسعودية بثنائية مقابل هدف لمصلحة المنتخب الكويتي، في الجولة الأولى ببطولة غرب آسيا 2019 والمُقامة حاليًا في العراق.

وكان اللاعب ربيع سفياني هو َمن أحرز هدف الأخضر الوحيد في مباراة الكويت والسعودية، قبل أن يعود المنتخب الكويتي ويُسجل ثنائية عبر حسين الموسوي وفيصل عجب.

حقّق المنتخب السعودي بعضًا من المكاسب رغم الخسارة في مباراة الكويت والسعودية، منها تجهيز قاعدة أساسية للأخضر قد تُفيد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عند توليه مسؤولية تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

كما أن مباراة الكويت والسعودية وبطولة غرب آسيا بشكل عام ستُظهر لاعبين على مستوى جيد يُفيدون المنتخب السعودي وأفكار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأن معظم عناصر المنتخب السعودي حاليًا عناصر شابة وتسعى لاكتساب الخبرة الدولية.

وصرّح المدرب يوسف عنبر قبل مباراة الكويت والسعودية قائلًا بأن الأخضر نجح في تجاوز بعض من الصعوبات خلال فترة الإعداد والتحضير للمشاركة في بطولة غرب آسيا كما أضاف بأن اتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة لم يتأخرا على الأخضر في أي طلب مضيفًا، أن الجميع وفّر سبل الراحة للمنتخب السعودي قبل انطلاق البطولة.

وبعد انتهاء مباراة الكويت والسعودية، يستعدّ الأخضر لمواجهة المنتخب البحريني بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثانية لـ بطولة غرب آسيا.

وقبل إقامة مباراة الكويت والسعودية، كان المنتخب البحريني تمكّن من الفوز على المنتخب الأردني أمس الأحد في المجموعة الثانية بهدف دون ردّ سجله اللاعب إسماعيل عبداللطيف.

وكانت مباراة الكويت والسعودية أُقيمت على ملعب فرانسوا حريري في دولة العراق.

غاب اللاعب عبدالفتاح آدم عن المشاركة في مباراة الكويت والسعودية بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية.