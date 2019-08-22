مكافأة للنصراويين بعد مباراة النصر وضمك

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق فوز مهم في مباراة النصر وضمك والتي أُقيمت اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

مكافأة غالية

ووفق أنظمة الدعم الجديدة فإن نادي النصر سيحصل على مليون ريال من الهيئة العامة للرياضة بعد حضور 11 ألفاً و264 متفرجاً لـ مباراة النصر وضمك، خاصة أن العدد تجاوز العدد المحدد من قبل هيئة الرياضة وهو عشرة آلاف مشجع.

وبعد مباراة النصر وضمك، قالت تقارير إخبارية نقلًا عن صحيفة ” الرياضية” إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمدالله أوجد تعرضه لإصابة بالتواء خفيف في المفصل، أما استبدال اللاعب سلطان الغنام الاضطراري فجاء بسبب تعرضه للإنفلونزا مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته في المباراة.

ويُذكر أن البرازيلي جوليانو سجل الهدف الأول لـ النصر في مباراة النصر وضمك في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك، واصل نادي النصر تقديم عروضه الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث، ولكن تألق دفاع ضمك وسوء الحظ، أوقف النتيجة عند ثنائية دون رد للنصر.

جاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم، كالتالي؛ براد جونز، مايكون، مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.

وجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم كل من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عوض خميس، حمد المنصور، خالد الغوينم، فرج الغشيان، فراس البريكان وصالح آل عباس.

وأدار مباراة النصر ضد ضمك النيوزيلاندي ماثيو كونغر، ويُساعده تيفيتا ماكسيني ومارك رول، والحكم الرابع ألكسندر كافانا، وحكم الفيديو جواو كابيلا، ونبيلسون موزين مساعد حكم الفيديو.