ملائكة وكعبي ينضمان إلى معسكر الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الخميس، عن انضمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، مصطفى ملائكة وخالد كعبي إلى معسكر المنتخب السعودي.

وأوضح نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ملائكة وكعبي غادرا معسكر الفريق الأول لكرة القدم في سلوفينيا للانضمام إلى معسكر الأخضر في الرياض، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة غرب آسيا 2019 في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 2 حتى 15 من شهر أغسطس الحالي.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا 2019، والتي تضم منتخبات البحرين، والأردن، والكويت.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مبارياته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الفيحاء، يوم 24 أغسطس الجاري.