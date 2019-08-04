مناورة تُجهز الهلال لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، مرانهم الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو في مران الهلال، اليوم، على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

واشتمل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم على محاضرة فنية، وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلثي الملعب.

وشارك عبدالله عطيف في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لالتواء في مفصل القدم، كما سيُرافق نواف العابد بعثة الأزرق إلى جدة، بعد مشاركته في المران اليوم أيضًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء بعد غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.