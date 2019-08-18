موعد عرض حفل تدشين الدوري السعودي الجديد اليوم

المواطن - محمد سمعه

يُدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، حفل الموسم الجديد 2019-2020 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد عرض حفل التدشين

ويُذكر أن حفل تدشين الدوري السعودي الجديد سيُقام اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على قناة KSA SPORTS في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وسيتم التركيز في الحفل على أهم الخطط التي تم اعتمادها لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية لاستقبال الفرق والجماهير المشجعة من أجل الاستمتاع بمباريات الدوري السعودي في موسمه الجديد.

ومن المنتظر حضور مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حفل تدشين الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن 16 رئيسًا منتخبًا لـ16 ناديًا في دوري المحترفين سيحضرون الموسم الجديد بعد انتخابهم لمدة 4 سنوات، بعدما قررت هيئة الرياضة إلغاء بند تكليف الرؤساء.

ستنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس بمباراتَي النصر وضمك، الأهلي والعدالة في تمام السابعة مساءً والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على الترتيب.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيُقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.