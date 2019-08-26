موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة الاتحاد ضد الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

ويُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الهلال ستبدأ في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ستكون مباراة الاتحاد ضد الهلال، مليئة بالإثارة وبالحضور الجماهيري المكثف، خاصة أن الفريقين يتمتعان بشعبية كبيرة في المملكة وفي القارة الآسيوية، كما أن الهلال سيخوض ثاني مواجهة على التوالي أمام فريق سعودي، وذلك بعد أن خاض مباراتي دور الستة عشر أمام النادي الأهلي.

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد ضد الهلال، كان الهلال قد استعاد اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أول أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تهدد البطاقة الصفراء ستة لاعبين من أزرق العاصمة قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال في إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن اللاعبين الستة المهددين بالبطاقة الصفراء قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال هم: “عبدالله عطيف، بافتيمبي غوميز، محمد الدوسري، علي البليهي، ناصر الدوسري، هتان باهبري”.

قال الإعلامي الرياضي محمد العميري قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال عبر حسابه في تويتر: “طبيعي أن يُشعل الاتحاديون الأجواء قبل المواجهة المرتقبة، وطبيعي أن يتحدى الاتحاديون الهلاليين بمقولة ” هاتوا الهلال”.

وأضاف محمد العميري قبل مواجهة الاتحاد ضد الهلال: “عفوًا، تنافس الكبار، لا يتقنه الصغار، ونعم أهلًا بالزعيم في معقل النمور ومحاولة زعزعة علاقة الكبيرين، ستبقى مجرد صياح لا يستحق الالتفات له”.

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الهلال في جولة الإياب، ستُقام يوم 17 سبتمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وكانت مباراة الاتحاد ضد الهلال الأخيرة في الدوري بالموسم الماضي، انتهت بفوز الفريق العاصمي بثنائية دون رد سجلها الفرنسي بافيتيمبي غوميز وسالم الدوسري.