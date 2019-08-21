موعد مباريات الخميس في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الخميس مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020 بمباراتين.

المباراة الأولى

وستكون المباراة الأولى بين فريقي النصر وضمك، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية

أما المباراة الأخرى، فسوف تكون بين فريقي الأهلي والعدالة، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

يأمل نادي النصر في أن يُحقق الانطلاقة القوية من أجل الدفاع عن لقبه والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بينما يأمل الأهلي في تجاوز خيبة الخروج الآسيوي بتحقيق الفوز في الجولة الأولى للمنافسة على الدوري.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.