نائبة مصرية تتصدى لـ بذاءات محمد رمضان

المواطن - متابعة

لا تزال موجة الغضب تشتعل في مصر تجاه ما يقوم به محمد رمضان من حركات وإيحاءات خلال حفلاته الفنية.

وطالبت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، عبلة الهواري، لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان باتخاذ إجراءات للحد مما يفعله الفنان محمد رمضان، عقب الجدل الواسع الذي أثاره مؤخراً.

وأشارت إلى أن الفنان يجب أن يكون نموذجاً وقدوة في أي عمل يقدمه سواء تمثيلياً أو غنائياً، وأن يكون لعمله قيمة على مستوى الشكل والمضمون، معلقة في تصريحات لموقع “صدى البلد” على الجدل الواسع الذي طرحه الحفل الأخير لمحمد رمضان في الساحل الشمالي، حينما ارتدى أزياء عارية، وتضمنت كلمات أغانيه ألفاظاً “تنافي قيم ومبادئ المجتمع المصري”.

وكان الحفل الأخير في الساحل الشمالي لمحمد رمضان قد أثار جدلاً واسعاً بين أوساط جمهوره ومتابعيه.

وتعمّد الفنان المصري الظهور بملابس مثيرة للجدل خلال الحفل، حيث قام بارتداء قميص أسود شفاف، ضمن فقرات الحفل، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عارٍ، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة.

كما طالبت النائب لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله الفنان محمد رمضان، وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل في هذا الشأن، وتساءلت: “مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية”.