نادي العدالة يعتمد مبدأ المفاجأة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي العدالة اليوم مباراته الأولى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 ضد النادي الأهلي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن مباراة نادي العدالة والأهلي ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويرغب نادي العدالة تحت قيادة مدربه التونسي إسكندر القصري في اعتماد مبدأ المفاجأة، عند مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز الأول على الراقي في أول مشاركة تاريخية لـ نادي العدالة في دوري المحترفين.

وكان نادي العدالة وصل إلى جدة، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، في دوري المحترفين.

ويذكر أن نادي العدالة تعاقد مع 13 لاعبًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أبرزهم الحارس التونسي أيمن المثلوثي واللاعبين السنغاليين مانداو وأليو سيسيه، واللاعب الجزائري عبدالعزيز قشي.

وتولى المدرب التونسي إسكندر القصري تدريب نادي العدالة بعد رحيل المدرب رضا الجنبي، والذي قاد الفريق إلى الصعود للمرة الأولى في تاريخه للدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي العدالة أقام معسكره الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد في دولة تونس، حيث لعب خمس مباريات ودية مع أندية اتحاد سليمان التونسي والاتحاد المنستيري وهلال شابة والصفاقسي التونسي وفريق نادي ضمك.

من ناحية أخرى، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد نادي العدالة، خاصة أن الفريق الأهلاوي يودّ امتصاص غضب جماهير الفريق بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا في الأسابيع الماضية على يد نادي الهلال من دور ثمن النهائي.

وتُعد مباراة الأهلي ضد نادي العدالة، اليوم، هي الأولى التي تجمع الفريقين في جميع البطولات، ويأمل كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق أول فوز في تاريخ مواجهاتهم.

تأهلت 3 فرق إلى منافسات دوري المحترفين هذا الموسم، وهي أبها المتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وضمك الوصيف، بالإضافة إلى نادي العدالة صاحب المركز الثالث.