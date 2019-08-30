نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، قرعة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي 2019/ 2020 التي أُقيمت في مدينة موناكو الفرنسية.

قرعة الدوري الأوروبي 2020

وجاءت نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2020 كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ إشبيلية، أبول، كاراباج ودوديلانج، وضمت المجموعة الثانية، دينامو كييف، كوبنهاجم، مالمو ولوجانو، وتواجد بالمجموعة الثالثة، بازل، كراستودار، خيتافي وطرابزون سبور.

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2020 عن تواجد أندية سبورتنج لشبون، آيندهوفن، روزنبرغ ولاسك في المجموعة الرابعة، وجاء بالمجموعة الخامسة، لاتسيون، سيلتك، رين وكلوج، وتواجد في المجموعة السادسة، أرسنال، آينتراخت فرانكفورت، ستاندر لييج وفيتوريا جيماريش.

وتواجد في المجموعة السابعة، بورتو، يانج بويز، فينورد، رينجرز، وضمت المجموعة الثامنة، سسكا موسكو، لودوجوريتس، إسبانيول، وفيرينكفاروس، وجاء بالمجموعة التاسعة، فولفسبورج، جينت، سانت إيتيان وأوليكساندريا، وجاء في المجموعة العاشرة، روما، مونسنجلادباخ، باشاك شهير وفولفسبيرجر.

وفي المجموعة الحادية عشرة، تواجد كل من بشكتاش، سبورتنج براجا، وولفرهامبتون وسلوفان براتيسلافا، وجاءت المجموعة الثانية عشرة كالتالي؛ مانشستر يونايتد، أستانا، بارتيزان وألكمار، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة الدوري الأوروبي 2020 اليوم.