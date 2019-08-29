نتائج وظائف الدعم الفني والأمن في وزارة العدل

المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية (هنا) والاستعلام عن النتيجة.

وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط) ، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.

ونوهت وزارة العدل إلى أنها ستعلن لاحقاً عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.​