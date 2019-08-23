نجم أرسنال يقترب من الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية، أن نادي ريال سوسيداد الإسباني بات قريبًا من ضم الإسباني ناتشو مونريال، ظهير أيسر نادي أرسنال الإنجليزي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وسينتهي عقد مونريال مع أرسنال نهاية موسم 2019-2020، كما أن المدرب الإسباني أوناي إيمري سيتجه للاعتماد على اللاعب كيران تيرني في مركز الظهير الأيسر.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن ريال سوسيداد الإسباني، أصبح قريبًا من ضم ناتشو مونريال.

وكان ناتشو مونريال انضم إلى أرسنال في شتاء عام 2013 قادمًا من نادي مالاجا الإسباني.

من ناحية أخرى، أكد أوناي إيمري أنه نصح المصري محمد النني والألماني شكودران موستافي بالرحيل عن الأرسنال والانضمام لفرق أخرى، من أجل إنقاذ مسيرتهما في الكرة.