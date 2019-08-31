نجم أرسنال ينضم لـ ريال سوسيداد الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، عن توصله لاتفاق مع نادي أرسنال الإنجليزي لضم مدافعه الإسباني ناتشو مونريال قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ريال سوسيداد عبر تويتر أن ناتشو مونريال سينضم للفريق الباسكي لمدة موسمين مقابل ربع مليون جنيه إسترليني تم دفعهم لصالح نادي أرسنال.

جدير بالذكر أن ناتشو مونريال لعب مع أرسنال لمدة ست سنوات بداية من عام 2013 وحتى عام 2019، كما سبق لـ مونريال اللعب في صفوف ناديي أوساسونا ومالاجا في إسبانيا.

وافق نادي أرسنال كذلك على إعارة اللاعب المصري محمد النني لصفوف نادي بيشكتاش التركي ولمدة موسم رياضي واحد.

ويذكر أن أرسنال تعاقد مع البرازيلي دافيد لويز من صفوف تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.