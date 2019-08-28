نجم الإنتر يُقرب سانشيز من العملاق الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قريبًا من ترك مانشستر يونايتد الإنجليزي، والانضمام لنادي إنتر ميلان الإيطالي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل التشيلي أليكسيس سانشيز، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية: إن البلجيكي روميلو لوكاكو سيكون العامل الرئيسي وراء انضمام سانشيز لـ إنتر ميلان، خاصة أن لوكاكو سبق له مزاملة سانشيز في مان يونايتد.

ويخطط إنتر ميلان لضم سانشيز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وعدم شراء اللاعب التشيلي بصورة نهائية من مان يونايتد.

وجاءت صيغة الاتفاق على انتقال سانشيز بهذا الشكل، لرغبة إنتر ميلان في حسم الصفقة سريعًا، خوفًا من غلق فترة الانتقالات الصيفية.

عانى أليكسيس سانشيز من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.