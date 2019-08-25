نجم الشباب صاحب أسرع هدف في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجح الشباب في الفوز على الفتح بثنائية مقابل هدف بالأمس في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول في مباراة الفتح بالثانية الـ49 من عمر المباراة بطريقة جميلة.

أصبح أسبريا بعد تسجيله للهدف في شباك الفتح صاحب أسرع هدف في الدوري السعودي هذا الموسم.

ودخل الكولومبي أسبريا مع البرازيلي رافينيا نجم الشباب الأسبق، ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا أسرع الأهداف في عصر الاحتراف.

وكان رافينيا سجل أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين في عام 2014، في شباك نادي التعاون بالثانية الحادية عشرة، بينما سجل دانيلو الهدف الأول للشباب في الفتح بالدوري السعودي في 2019 بالثانية الـ49.

تحدث خالد البلطان رئيس نادي الشباب بعد مباراة الشباب والفتح في الدوري قائلًا: “أعطونا وقتاً فقط وسيعود الشباب منافسًا بقوة على البطولات، ونحن نشعر بالخطأ لأننا لم نعد هيبة الشباب والكل كان يُقلل منه، ولكننا سنُعيد الهيبة لـ الشباب مرة أخرى”.

وتابع رئيس الشباب: “الليث رابع الكبار في السعودية من حيث البطولات وهذه قضية جماهيرية لا أكثر، ويجب علينا أن نسير وفق خطة موضوعة، حتى يعود الشباب قويًا خلال الفترة المقبلة، قد نُخطئ في بعض الأمور ولكننا سننجح في النهاية”.