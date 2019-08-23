نجم الهلال مطلوب في الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيباستيان جيوفينكو مطلوب في الدوري الإيطالي.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن نادي ساسولو تقدم بعرض رسمي لضم جيوفينكو صاحب الـ32 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات بشأن عودة جيوفينكو إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى لن تكون سهلة، خاصة أنه يتقاضى راتبًا سنويًا يقترب من 10 ملايين يورو مع نادي الهلال.

وتسعى إدارة نادي ساسولو الإيطالي للتعاقد مع لاعبين جدد، بسبب الرحيل المحتمل للاعب دومينيكو بيراردي الذي اقترب من الانضمام إلى صفوف فريق فيورنتينا هذا الصيف.

يُذكر أن نجم الهلال سيباستينا جيوفينكو سبق له التمثيل واللعب في عدة أندية بالدوري الإيطالي، وهي يوفنتوس وإمبولي وبارما.