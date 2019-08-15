نجم تشلسي يعيد ذكريات إنزاجي

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم تشلسي الإنجليزي، الإيطالي جورجينيو في تسجيل هدف ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليحقق إنجازاً مميزاً في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

كأس السوبر الأوروبي

وأكد حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم تشلسي أصبح أول لاعب إيطالي يهز الشباك في كأس السوبر الأوروبي منذ مواطنه فيليبو إنزاجي مع فريق ميلان.

وساهم فيليبو إنزاجي في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي بلقب كأس السوبر الأوروبي عام 2007، حيث سجل هدفًا في شباك إشبيلية الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشلسي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي الإنجليزي قد بدأ مباراة كأس السوبر الأوروبي بشكل مميز، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو، لينهي الشوط الأول وهو متقدم بهدف دون رد.

وتمكن نجم ليفربول ساديو ماني من تسجيل هدف التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني، قبل أن يهز الشباك مجددًا في الشوط الأول الإضافي، قبل أن يُحزر تشلسي التعادل عن طريق جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 101.

ليفربول بطلًا

وانتهت الأشواط الإضافية في مباراة ليفربول ضد تشلسي بالتعادل الإيجابي، ليلعب الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للريدز، ومنحته لقب كأس السوبر الأوروبي بعد 14 عامًا من الغياب.

وكان ليفربول قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي الإنجليزي ببطولة الدوري الأوروبي.