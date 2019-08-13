نجم ريال مدريد السابق يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الهولندي ويسلي شنايدر، أمس الاثنين، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد 17 عامًا قضاها في الملاعب الأوروبية.

وقال شنايدر عبر القناة الرسمية لنادي أوتريخت الهولندي عبر موقع اليوتيوب: لقد قررت اعتزال كرة القدم، وأريد مكانًا جيدًا لأتشارك فيه بذكرياتي، وارتباطي ببلدي كان كبيرًا.

وتابع نجم هولندا السابق: هذا هو القرار الأفضل.

ويذكر أنه سبق لـ ويسلي شنايدر اللعب في صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي التركي ونيس الفرنسي والغرافة القطري.

وحقق شنايدر مع نادي إنتر ميلان الإيطالي لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2010، بالإضافة للقب كأس العالم للأندية مع الإنتر في نفس العام.

وشارك شنايدر مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، حيث وصل المنتخب الهولندي إلى المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني.