نجم Liverpool : ميسي يستحق الكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي Liverpool الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني بنجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم.

وقال نجم نادي Liverpool في تصريح مقتضب لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الخميس: “ميسي يستحق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019”.

ويُعد ساديو ماني ليس النجم الأول في صفوف نادي Liverpool الإنجليزي الذي يؤكد أحقية ميسي في التتويج بالكرة الذهبية، حيث سبق وأعلن الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك أن النجم الأرجنتيني هو الأفضل حتى الآن.

وصرح مدافع نادي Liverpool الإنجليزي، فان ديك، عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير: “ميسي رغم عدم لعبه لنهائي دوري الأبطال هذا العام، لا زال أفضل لاعب في العالم، ويستحق ذلك”.

Liverpool

وكان نادي Liverpool الإنجليزي قد نجح في الإطاحة بفريق برشلونة من الدوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد الفوز برباعية دون رد في مباراة الإياب، عقب الهزيمة ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وواصل نادي Liverpool الإنجليزي تألقه، وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019 بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.