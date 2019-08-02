هازارد يخذل التوقعات

المواطن - مروة نبيل

ظهر البلجيكي إيدين هازارد بعيدًا عن مستواه المعهود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن أداء هازارد مع ريال مدريد لم يرتق حتى الآن إلى مستوى التوقعات منه كصفقة رئيسية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر الجميع منه صناعة الفارق.

وشارك هازارد في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى الآن بإجمالي 280 دقيقة، ولكنه لم ينجح في إحراز أي هدف أو تقديم تمريرة حاسمة لزملائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب انخفاض مستوى هازارد قد يعود إلى عامل بدني، حيث ظهر بوزن زائد، الأمر الذي أثر عليه في الانطلاق بالمساحات الخالية والدخول في التحامات هوائية، حيث يحتاج إلى مزيد من العمل على الجانب البدني.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو”، أنه على مستوى التوظيف داخل الملعب، فإن هازارد يتمتع بحرية كبيرة في تحركاته مع ريال مدريد الإسباني، ولكنه مال أغلب الوقت إلى التواجد كجناح أيسر، وهو مركزه المفضل.

ولعب هازارد تحت رأس الحربة، الفرنسي كريم بنزيمة، خلال مباراة ريال مدريد ضد فنربخشة التركي الودية، استعدادًا لانطلاق الموسم.