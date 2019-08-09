هدف حمدالله الأفضل في ثمن نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

تُوج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله بجائزة أفضل هدف في جولة ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل حمدالله هدفًا رائعًا في شباك الوحدة الإماراتي خلال أحداث الشوط الأول، بعد تلقيه عرضية مميزة من الغنام داخل منطقة الجزاء، قبل أن تهتز شباك النصر بهدف التعادل في الشوط الثاني.

وطرح موقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء جماهيريًا لاختيار أفضل هدف في ذهاب ثمن النهائي، وهي؛ الركلة الحرة التي سجلها جاسم حداديفار في شباك الاتحاد، رأسية حمدالله، هدف يوسف المساكني وتسديدة أكرم عفيف.

وحصل هدف عبدالرزاق حمدالله على أكثر من 15 ألف صوت بنسبة 52%، ليتصدر استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متفوقًا على لاعب ذوب آهن أصفهان الإيراني، حداديفار الذي حل ثانيًا بعد حصوله على 47% من الأصوات.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي في أبو ظبي ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مساء يوم الاثنين المقبل.