هذه الوجهة النهائية لناقلة النفط الإيرانية جريس 1

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا تزال وجهة الناقلة النفطية الإيرانية التي تم إطلاق سراحها بعد ما يزيد عن شهر من الاحتجاز في جبل طارق، أمرًا مجهولًا للعديد من الأوساط الاقتصادية في العالم، إلا أن بيانات التتبع للناقلة قد توضح بعض تفاصيل الصورة.

بيانات التتبع

أظهرت بيانات من موقع تتبع السفن مارين ترافيك، أن الناقلة الإيرانية قد غيرت وجهتها وتتجه الآن إلى تركيا بدلاً من جنوب اليونان.

وخلال متابعة بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وبالتحديد موقع “فيسيل ترافيك” المعني بمتابعة حركة السفن بشكل كامل خلال مساراتها البحرية، أكد الموقع أن ناقلة إيران المعروفة باسم “جريس 1” قبل أن يتم تغيير اسمها إلى “أدريان داريا 1” تحركت صوب ميناء كالاماتا اليوناني بالفعل.

وعلى الرغم من بيانات التتبع في الأيام القليلة الماضية، فإن ما ظهر، اليوم السبت، كشف أن السفينة ستبحر الآن عبر البحر المتوسط ​​وسترسي في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 أغسطس.

حيلة إيرانية مكشوفة

ويتمثل الإجراء الأكثر احتمالاً في قيام السفينة بتفريغ حمولتها على متن سفن أصغر في عملية تُعرف باسم النقل من سفينة إلى أخرى، ثم تقوم هذه الناقلات الأصغر بتسليم الشحنة إلى وجهتها النهائية.

وقبل القيام بذلك، ربما تقوم الناقلة أدريان داريا 1 بإغلاق جهاز الإرسال والاستقبال الذي يُشير إلى موقعها، ثم الانتظار إلى الليل حتى تتمكن من إخفاء أفعالها وإتمام عملية النقل إلى السفن الأصغر.