هل تعاني من القلق؟ إليك أفضل شفاء لما في الصدور

هل تعاني من القلق؟ إليك أفضل شفاء لما في الصدور

2019/08/25
الساعة 8:59 صباحًا
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المواطن - الرياض

رد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على سؤال ورد له من شخص يعاني من كثرة التفكير والقلق.

وقال السائل: “ذبحني التفكير حيل يا دكتور.. وش الحل؟”، ليجيبه النمر بمجموعة من الحلول للقضاء على حالة القلق والاضطراب الفكري.

ونصح النمر السائل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله: “لا تعطِ الأشياء أكثر مما تستحق من وقتك، وفكِّر دوماً بإيجابية في كل مشكلة”.

وأضاف: “إذا كنت تعاني من القلق المرضي فعالج نفسك عند الطبيب المختص، وتذكر دوماً أن بين يديك شفاءٌ لما في الصدور فلا تنسَ جرعتك اليومية منه”.



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