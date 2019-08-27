هل للموظفة إجازة بأول يوم للدراسة لمرافقة ابنها في الروضة؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن حقيقية السماح للموظفة بإجازة في أول يوم في الدراسة؛ لمرافقة ولدها في الروضة.

وقالت الخدمة المدنية: إنه لا يوجد في لائحة الإجازات ما ينص على ذلك.

في سياق آخر، ردت الخدمة المدنية على استفسار بشأن إجازة الوضع في اللائحة الجديدة.

وقالت الخدمة المدنية: إن الموظفة تستحق إجازة وضع بكامل الراتب، مدتها سبعون يومًا توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.

ولفتت الخدمة إلى أن التاريخ المرجح للوضع يُحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

وأكدت الخدمة أنه لا يوجد في لوائح وأنظمة الوزارة ساعات رضاعة، ولكن يوجد إجازة وضع وإجازة مولود.