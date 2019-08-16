هل يرحل عمر السومة عن الأهلي؟

المواطن - مروة نبيل

توترت العلاقة بين عمر السومة ومدرب النادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع النجم السوري في التفكير بالرحيل عن صفوف الراقي.

توتر العلاقة

وظهرت أزمة عمر السومة مع برانكو خلال مباراة الأهلي والهلال الأخيرة في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما احتفظ المدرب الكرواتي بالنجم السوري على دكة الاحتياط.

وأثار عدم الدفع بالسوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية استغراب الجماهير، خاصة أن الأهلي في حاجة لتسجيل أكثر من هدفين دون اهتزاز شباكه لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

واحتفظ برانكو بمهاجمه عمر السومة حتى الدقيقة 75، الأمر الذي أثار غضب اللاعب السوري؛ ودفعه لرمي قميص الأهلي على الأرض، لتشتعل الأزمة بين المدرب الكرواتي ونجم الراقي.

عمر السومة

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النادي الأهلي تحاول إنهاء الأزمة بين عمر السومة وبرانكو، خاصة أن اللاعب السوري من الأعمدة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم خلال السنوات الماضية.

وبعد توتر العلاقة بين الثنائي قد يُفكر عمر السومة في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وينضم إلى أحد الأندية الأخرى على سبيل الإعارة، خاصة أنه تلقى عرضًا خليجيًا مؤخرًا.

ويُعتبر عمر السومة أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي والدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل 103 هدف خلال 99 مباراة خاضها في البطولة المحلية.