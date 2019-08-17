هل يكون هذا المصارع مفاجأة عرض WWE الجديد بالمملكة؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا تزال جولة WWE المقبلة في المملكة، والتي من المقرر أن تكون نهاية أكتوبر المقبل، جاذبة للاهتمام في الأوساط الرياضية العالمية، لا سيما وأن جولات الاتحاد في السعودية عادة ما تحمل مواجهات ساخنة، كان آخرها مباراة جمعت بين جولدبرج وأندرتيكر.

الجولة المقبلة لـWWE في المملكة، من المتوقع أن تحمل أيضًا زيارة جديدة لجولدبرج في المملكة، وهو الأمر الذي ما زال محل دراسة من قبل النجم العالمي في تاريخ المصارعة، بالإضافة إلى الاتحاد نفسه.

وبات قدوم جولدبرج في جولة جديدة للمملكة مطلب شعبي، لا سيما وأن النجم العالمي واحد من المصارعين الذين يتمتعون بشعبية واسعة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

واستقرّ اتحاد المصارعة الترفيهية WWE على موعد عودته للمملكة مجددًا لإقامة رابع عروضه الضخمة في البلاد، منذ الشراكة التي تمّ توقيعها مع الهيئة العامة للرياضة في مارس من العام الماضي.

وحسب مجموعة من التقارير الإعلامية، فإن الاتحاد استقرّ على إقامة عرضه المنتظر في المملكة مع نهاية أكتوبر المقبل، وتحديدًا في يوم الهالوين الذي تحتفل به عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت التقارير إن هناك احتمالية لعودة بطولة “درة التاج” التي كان الاتحاد قد نظّمها في المملكة خلال ثاني عروضه العام الماضي، والذي أقيم في شهر نوفمبر تحت اسم “كأس العالم في المصارعة”.

وتأتي الجولة المنتظرة لـWWE في المملكة، ضمن شراكة تستمرّ لعشر سنوات مع الهيئة العامة للرياضة بدأت في مارس من العام الماضي، وتستمر حتى 2028.