وديًا.. الاتفاق يخسر ضد تريغلاف السلوفيني بسداسية

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بستة أهداف مقابل هدفين ضد نظيره تريغلاف السلوفيني وديًا، في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالمستوى المتوقع خلال ودية تريغلاف السلوفيني، ليستقبل 6 أهداف، وسجل هدفيه عن طريق فيليب كيش من ركلة جزاء واللاعب أحمد فريد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد خسر ثاني مبارياته الودية في معسكر سلوفينيا برباعية نظيفة ضد قاسم باشا التركي، يوم الأحد.

ومن المقرر أن يختتم الاتفاق ودياته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في الرابع من أغسطس الجاري، تمهيدًا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين.