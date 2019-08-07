وديًّا.. النصر يفوز على المجزل بهدف

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على نظيره المجزل وديًّا، استعدادًا لمواجهة العالمي المقبلة ضد الوحدة الإماراتي.

وكانت ودية النصر ضد المجزل اليوم الأربعاء مغلقة، بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي، وانتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف دون رد.

وقسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مجموعتين، ضمت الأولى الذين شاركوا في مباراة الوحدة الإماراتي، فيما تواجد في الثانية بقية اللاعبين.

واكتفى لاعبو النصر الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الوحدة الإماراتي بالتدريبات اللياقية، وتوجهوا بعد ذلك إلى الجاكوزي والساونا، فيما شارك بقية اللاعبين في مباراة المجزل الودية.

يُذكر أن النصر تعادل مع الوحدة الإماراتي بهدف لكل فريق في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وستكون مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في أبو ظبي.