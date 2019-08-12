وزارة الحرس الوطني توقع اتفاقية استراتيجية الحج الأخضر

المواطن - واس

وقعت وزارة الحرس الوطني ، بمقر مخيم الوزارة بمشعر منى، اتفاقية استراتيجية الحج الأخضر مع جمعية البيئة السعودية.

وتهدف الاتفاقية ‏إلى نشر ثقافه الوعي البيئي بين ضيوف الرحمن وبين ومقدمي الخدمة للمساهمة في الادارة البيئية المتكاملة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون ممثل وزارة الحرس الوطني، والدكتورة ماجدة محمد أبو راس رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية.

من جهته وضح الدكتور مصطفى بلجون أهمية هذه الاتفاقية والتي تهدف لجعل مخيمات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة بيئة مثالية من خلال الفرز من المصدر وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة وترشيد الغذاء ورفع مستوى النظافة والتعقيم لتخفيض نسبة الأمراض بين الحجاج، ورفع مستوى الصحة العامة وتخفيض الهدر المالي الناتج عن جمع ونقل وردم النفايات، كما تهدف لإظهار قيم النظافة الإيمانية وارتباطها بثقافتنا الوطنية .

وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل بحث سبل التعاون في تطبيق أعمال الجمعية للمحافظة على البيئة على مدار العام ، مشيراً إلى أن وزارة الحرس الوطني هي أول منشأة حكومية تطبق جميع المعايير البيئية والتنمية المستدامة لإستراتيجية الحج الأخضر.