وفد من المرينغي في باريس لحسم صفقة نيمار
خلال فترة الانتقالات الصيفية

وفد من المرينغي في باريس لحسم صفقة نيمار

2019/08/22
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

سافر وفد من نادي ريال مدريد الإسباني إلى العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، للاجتماع مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لحسم صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مسؤولي المرينغي مُتفائلون بحسم صفقة نيمار الفترة الحالية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحاول نادي برشلونة الإسباني التوصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة الماضية، وقدم أكثر من عرض، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي تفاق، وتقدم ريال مدريد بعرض جديد، أملًا في الفوز بالصفقة.

ويقتنع ريال مدريد بأن باريس سان جيرمان، على استعداد لبيع نيمار لهم، بسبب ضعف علاقتهم مع مسؤولي برشلونة، ورغبة اللاعب البرازيلي في الرحيل عن النادي الفرنسي.

ويُعول مسؤولو نادي برشلونة على رغبة نيمار في العودة إلى الفريق الكتالوني، لحسم الصفقة لصالحهم، ولكن اللاعب البرازيلي لا يريد تعريض مستقبله للخطر، ويسعى فقط للرحيل من باريس سان جيرمان.



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