ياسر المسحل: التطوير لن يتوقف

المواطن - محمد سمعه

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن التطوير في الدوري السعودي ليظل الأقوى والأفضل في المنطقة العربية لن يتوقف.

وتحدث ياسر المسحل بعد انتهاء حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد قائلًا: أتمنى أن يكون موسمًا قويًا وأن تُظهر الأندية تنافسًا حقيقيًا على اللقب، كما أن التعاقدات مع نجوم كبار ترفع من أسهم الدوري السعودي للفترة المقبلة.

وأضاف المسحل: دعم القيادة الكبير للدوري وللرياضة السعودية سيخلق حالة رائعة من أجل إظهار قوة التنافس في المرحلة المقبلة، وكنا في اجتماعات لمدة تتراوح من 14 يومًا إلى شهر ونصف من أجل تحسين الكثير من الأمور في الدوري السعودي.

وتابع رئيس اتحاد القدم: أمور كثيرة أضيفت لتحسين الدوري السعودي ورصد التسلل أصبح أدق، والتطوير لن يتوقف، كذلك هناك تطور كبير بتقنية الـVAR، ونتمنى أن نُحقق طموحات الشارع الرياضي السعودي.

تشهد النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 2020، تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وأُعلن خلال حفل تدشين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالأمس عن زيادة عدد الكاميرات حول الملعب من 8 إلى 12 كاميرا على الأقل، ورصد حالات التسلل الدقيقة بتقنية Crosshair المتقدمة.

ودشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء أمس الأحد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمنافسات موسم 2019/ 2020.

وأعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، تقديرًا وعرفانًا بالدعم الكبير الذي يقوم به ولي العهد للرياضة.