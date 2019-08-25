٢٦ وظيفة شاغرة للجنسين بالهيئة الملكية بالجبيل

المواطن - الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر 26 وظيفة للرجال والنساء من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل وفقآ للمسميات التالية:

* الوظائف

1- مُمرض.

2- سائق إسعاف.

3- سائق خاص.

4- سائق عام.

5- حارس أمن (العدد 9 وظائف).

6- مطور أعلى مواقع الشبكات العنكبوتية.

7- فني كابلات الشبكة.

8- مهندس خدمات صناعية (وظيفتان).

9- فني الكترونيات.

10- فني في الهندسة الميكانيكية – عام.

11- مهندس الكتروني عام.

12- عامل.

13- سائق معده ثقيلة.

14- مشغل حاسب آلي.

15- كهربائي (وظيفتان).

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2018/08/25م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة المزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا.