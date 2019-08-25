٢٦ وظيفة شاغرة للجنسين بالهيئة الملكية بالجبيل

٢٦ وظيفة شاغرة للجنسين بالهيئة الملكية بالجبيل

2019/08/25
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر 26 وظيفة للرجال والنساء من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل وفقآ للمسميات التالية:

* الوظائف

1- مُمرض.
2- سائق إسعاف.
3- سائق خاص.
4- سائق عام.
5- حارس أمن (العدد 9 وظائف).
6- مطور أعلى مواقع الشبكات العنكبوتية.
7- فني كابلات الشبكة.
8- مهندس خدمات صناعية (وظيفتان).
9- فني الكترونيات.
10- فني في الهندسة الميكانيكية – عام.
11- مهندس الكتروني عام.
12- عامل.
13- سائق معده ثقيلة.
14- مشغل حاسب آلي.
15- كهربائي (وظيفتان).

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2018/08/25م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة المزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا.

 



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