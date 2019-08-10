10 مزايا يتمتع بها حامل الإقامة المميزة في المملكة

المواطن - الرياض

نشر الموقع الرسمي للإقامة المميزة تفاصيل المزايا التي يتمتع بها حامل الإقامة المميزة في المملكة على النحو التالي:

– بإمكان حامل الإقامة المميزة أن يقيم في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة).

– تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

– استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

– امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

– الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

– امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

– العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

– حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

– مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.