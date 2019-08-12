12 شرطاً للإعلان والترويج للمنتجات الغذائية

المواطن - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن على المنشآت الغذائية الراغبة في الإعلان عن أي منتج غذائي في أي وسيلة إعلامية أخذ موافقة هيئة الغذاء والدواء على ألا يشجع الإعلان العادات الغذائية السيئة أو أنماط الحياة غير الصحية خاصة لدى الأطفال، وألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو خطيرة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالإعلان والترويج للمنتجات الغذائية، على المنشآت الغذائية الراغبة في الإعلان عن أي منتج غذائي في أي وسيلة أخذ موافقة هيئة الغذاء والدواء وفقاً للآتي:

– أن يكون الغذاء مسجلاً لدى الهيئة ومطابقاً للوائح الفنية والمواصفات ومعتمداً لديها

– ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة

– أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها

– ألا يحمل الإعلان ادعاء تغذوياً أو صحياً يخالف اللوائح الفنية أو تعاميم الهيئة

– ألا يتعارض الإعلان مع ضوابط الإعلان التجاري في وزارة الإعلام

– ألا يشجع الإعلان العادات الغذائية السيئة أو أنماط الحياة غير الصحية خاصة لدى الأطفال

– ألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو خطيرة

– ألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو غيرها يؤدي إلى تضليل

– ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان

-أن تكون صورة الغذاء المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته الفعلية

-ألا يُسيء الإعلان إلى أي غذاء آخر بشكل مباشر أو غير مباشر

– أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها لمحتوى الإعلان العربي.