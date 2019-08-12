12 وظيفة شاغرة في أمانة المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد (12) وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مهندس مدني (المرتبة العاشرة/ عدد 5 وظائف).
. مهندس معماري (المرتبة العاشرة/ عدد 3 وظائف).
. مهندس تخطيط (المرتبة العاشرة).
. مهندس معماري (المرتبة الثامنة).
. مهندس تخطيط (المرتبة الثامنة).
. مهندس تنسيق مواقع (المرتبة الثامنة).
وبينت الأمانة أن المستندات المطلوبة هي:
– صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.
– السيرة الذاتية.
– بيان خدمة لطلب النقل.
– صور من المؤهل العلمي، والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها.
– يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال (15) يوماً.
وأوضحت الأمانة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات بصيغة (PDF) على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/1/1هـ، ويستمر ولمدة شهر واحد.