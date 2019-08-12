12 وظيفة شاغرة في أمانة المدينة المنورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد (12) وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مهندس مدني (المرتبة العاشرة/ عدد 5 وظائف).

. مهندس معماري (المرتبة العاشرة/ عدد 3 وظائف).

. مهندس تخطيط (المرتبة العاشرة).

. مهندس معماري (المرتبة الثامنة).

. مهندس تخطيط (المرتبة الثامنة).

. مهندس تنسيق مواقع (المرتبة الثامنة).

وبينت الأمانة أن المستندات المطلوبة هي:

– صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

– السيرة الذاتية.

– بيان خدمة لطلب النقل.

– صور من المؤهل العلمي، والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها.

– يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال (15) يوماً.

وأوضحت الأمانة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات بصيغة (PDF) على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/1/1هـ، ويستمر ولمدة شهر واحد.