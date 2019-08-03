3 أهداف وراء إدارة الأداء في الجهات الحكومية

3 أهداف وراء إدارة الأداء في الجهات الحكومية

2019/08/20
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن إدارة الأداء في الجهات الحكومية تهدف إلى رفع أداء موظفيها وزيادة إنتاجياتهم، إلى جانب تحقيق أهداف أخرى.

وضمن الأهداف، بحسب الخدمة المدنية، ترسيخ منهج يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.

ومن أهداف إدارة الأداء في الجهات الحكومية أيضًا تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها.



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