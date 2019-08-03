3 جوائز شهرية لنجوم دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن رصدها جوائز شهرية لنجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020.

وتبلغ قيمة كل فرع من فروع الجائزة 50 ألف ريال، وفق معايير محددة تشرف عليها اللجنة الفنية بالرابطة، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وحددت اللجنة الفنية للجوائز، والتي تضم كلًّا من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الجائزة على أن يتم تضمين الجولتين الأولى في شهر أغسطس الجاري معها.

وأوضحت الآلية الفنية للجائزة التي تشمل جائزة أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس، لتحفيز النجوم سواء المدربين أو اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال مباريات فرقهم على مدار الشهر؛ ما ينعكس إيجابيًّا على مستوى الدوري.

وستكون اللجنة الفنية هي المسؤولة عن تحديد الفائزين بالجوائز، معتمدة على الآراء الفنية لأعضائها، بالإضافة إلى الإحصائيات والبيانات المقدمة من شركة أوبتا التي تم التعاقد معها من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين مؤخرًا.

وتمنح جائزة أفضل حارس لصاحب النقاط الأعلى وفقًا لنظافة الشباك بواقع (5 نقاط)، إلى جانب متوسط استقبال الأهداف على أن يتم حسمها لصاحب المتوسط الأقل الذي سيحصل علـى (3 نقاط)، واحتساب عدد التصديـات الناجحة بـ(5 نقاط)، وكذلـك عدد التمريرات الناجحة (5 نقاط).

وسيتم حسم الفائز بجائزة أفضل لاعب وفقًا لعدد الأهداف المسجلة بواقع 4 نقاط عن كل هدف للمهاجم، 5 نقاط للاعب الوسط، و7 نقاط للمدافع، إضافة إلى صناعة الأهداف (3 نقاط لكل هدف)، اللاعب الأكثر صناعة للفرص 10 نقاط.

وسيحصل اللاعب الأكثر افتكاكًا للكرة 10 نقاط، وعدد الدقائق الملعوبة 3 نقاط لكل 90 دقيقة، إلى جانب الأكثر عددًا للتمريرات النوعية الصحيحة على مدار الشهر 10 نقاط.

أما جائزة أفضل مدرب، فيتم حسمها عبر متوسط التقييم الفني العام لعضو اللجنة المبنية على قوة الفريق المنافس والاستقرار الفني وفعالية التغييرات والإدارة الفنية للمباراة (10 نقاط كحد أعلى)، وتم وضع 3 نقاط لكل مباراة يشرف عليها المدرب.

كما ستلعب نتيجة المباراة بحسب الملعب من حيث الاستضافة دورًا، حيث يحصل الفريق المستضيف على 3 نقاط في حال الفوز، 4 نقاط في حال فوز الفريق الضيف، ونقطة واحدة في حال تعادل صاحب الأرض ونقطتين للفريق الضيف.

وجاء ضمن المعايير، أن اللجنة ستحتكم في حال تعادل متنافسين أو أكثر في أي من الجوائز الشهرية إلى اعتماد المتنافس الأقل حصولًا على البطاقات، على أن يتم اللجوء إلى القرعة في حال استمرار التعادل.

وأشارت إلى أن المنافسة على أي من الجوائز يدخل فيها جميع الكوادر الفنية واللاعبين السعوديين وغير السعوديين والمواليد، شريطة ألا يكون صدر بحقه أي عقوبة تأديبية من لجنة الانضباط والأخلاق خلال مباريات الشهر مع ناديه السابق أو الحالي.