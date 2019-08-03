3 وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول عمليات خدمة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، وعلوم المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– محلل أول عمليات خدمة العملاء (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وعلوم المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).