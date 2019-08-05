387 قسطرة قلبية و17 عملية قلب مفتوح لضيوف الرحمن
1164 عملية غسيل كلوي

387 قسطرة قلبية و17 عملية قلب مفتوح لضيوف الرحمن

2019/08/05
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تواصل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التابعة لوزارة الصحة, تقديم الخِدْمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ .
وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثالث من ذي الحجة (243483) حاجا وحاجة، حيث تم إجراء (17) عملية قلب مفتوح و (387) عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت (1164) عملية غسيل كلوي و(62) عملية مناظير، و(367) عملية جراحية مختلفة، بينما تم دخول (1655) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل (3) حالات ولادة.



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