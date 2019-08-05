5 اختلافات بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر

المواطن - الرياض

أوضح مركز الإقامة المميزة، عبر موقعه الرسمي، أن هناك عددًا من الاختلافات بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر، ومن أبرزها:

– ترتبط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص الاستثماري.

– تكون إقامة المستثمر مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل.

– تبين إقامة المستثمر أن مهنة حاملها “مستثمر” بينما لا ينطبق ذلك على الإقامة المميزة.

– لا يصدر لحامل إقامة المستثمر رخصة عمل.

– لا يتم تسجيل العقار السكني باسم حامل إقامة المستثمر.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ قبل أسابيع في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفًا بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.