5 خطوات لاختيار التمويل العقاري المناسب لك

المواطن - الرياض

يعتبر اختيار التمويل العقاري من أهم القرارات المالية التي يتخذها الفرد وأكثرها تعقيداً بسبب زيادة المعروض من المنتجات التمويلية العقارية في السوق السعودية من جهات عدة، فالتمويل العقاري متوفر في السوق بعدة أشكال مختلفة تتميز باختلاف معدلات الفائدة الثابتة والمتغيرة وطرق السداد والرسوم والمميزات التي تقدمها كل من جهة الاقتراض.

ويوجد من بين هذه المنتجات المختلفة ما يتناسب مع احتياجاتك، لذلك يجب أن تقارن بين المنتجات التمويلية المتاحة في السوق لتختار ما هو مناسب لإمكاناتك وأقل تكلفة، بحسب البنوك السعودية.

تكلفة التمويل

إن مقارنة هوامش الربح السنوي للتمويل المقدم من جهات التمويل المختلفة يساعدك على معرفة التكلفة الحقيقية لكل منتج على حدة. وفي هذا الصدد قامت مؤسسة النقد بفرض ضوابط لتسهيل عملية تحديد تكلفة القروض من خلال هامش الربح السنوي الذي يشتمل على معدل كلفة الأجل بالإضافة إلى أي رسوم إضافية أخرى.

كلفة الأجل

تختلف منتجات التمويل العقاري فيما بينها من حيث معدل كلفة الأجل، حيث إن هناك منتجات كلفة الأجل فيها ثابتة طوال فترة التمويل، وهناك منتجات تمويلية كلفة الأجل فيها متغيرة حيث يتم مراجعتها وتعديلها كل فترة بالزيادة أو النقص طبقاً لبعض من المؤشرات.

استشارة ذوي الخبرة

إذا أصابتك الحيرة ولم تستطع اختيار منتج التمويل المناسب، عليك أن تطلب المساعدة من الخبراء الموثوق بهم في مجال المال والتمويل، ليساعدك على اختيار المنتج المناسب من حيث احتياجاتك وإمكاناتك المالية.

ميزات المنتج

بالرغم من أن قيمة الأقساط وتكلفة التمويل من أهم العوامل المؤثرة في اختيار التمويل، إلا أنه يجب النظر إلى المميزات التي يقدمها المنتج. فقد تكون هذه المميزات فرصة لتوفير المال مثل تقديم برنامج تأميني مجاناً على العقار، الحصول على خصومات عند السداد المبكر، أو إمكانية تأجيل الأقساط، أو عدم تحويل الراتب، أو الاختيار بين كلفة أجل ثابتة أو متغيرة وغيرها.

فترة سداد التمويل

يجب أن تكون فترة سداد التمويل متوافقة مع إمكاناتك المالية، فبالرغم من أن فترة التمويل القصيرة تقلل من تكلفة التمويل إلا أنها تزيد من قيمة أقساط السداد الشهرية التي قد تعيق ميزانيتك الشهرية، وبالتالي يجب عليك اختيار منتج ذي فترة سداد مناسبة مع قدرتك على السداد الشهرية لتجنب مشكلة التعثر.