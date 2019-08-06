6 مشاريع بلدية جديدة في رجال ألمع

المواطن - أحمد الشهري- رجال المع

اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي توقيع عقود عدد من المشروعات ببلدية محافظة رجال ألمع بقيمة بلغت 29841948 ريالاً، خُصصت لتنفيذ 6 مشاريع.

وأكد الحميدي أن عسير وكافة المناطق تحظى باهتمام القيادة، لذا كانت التوجيهات بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية، واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية.

وأوضح رئيس المجلس البلدي ببلدية رجال ألمع، أحمد أبو زحلة أن هذه العقود شملت تحسين البنى التحتية وتنفيذ عدد من مشروعات السفلتة والرصف والإنارة.

وأضاف أبو زحلة أن العقود شملت أيضاً إنشاء عدد من المتنزهات والحدائق العامة التي تعتبر متنفساً للأهالي يسهم في تغيير روتين الأيام والخروج من حالة العمل الدائم بما يسهم في استعادة النشاط المؤدي بالطبع إلى الجد والاجتهاد في العمل والإقبال على الإبداع فيه دون ملل.

وتابع أن العقود شملت إنشاء عدد من الجسور والكباري وجدران استنادية وإزالة للصخور من الأودية، إضافة لمشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.