6 معلومات عن موفي سينما في جدة بعد افتتاحها

المواطن - الرياض

افتتح أمس الأربعاء، وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تركي الشبانة، موفي سينما وهي أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة، وذلك بمجمع العرب مول في محافظة جدة.

وتقدم “المواطن” فيما يلي أبرز 6 معلومات عن موفي سينما التي تم افتتاحها في جدة:

1- موفي سينما هي أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة.

2- تعتبر موفي سينما هي دار السينما الثانية في جدة.

3- تضم موفي سينما 15 شاشة عرض ذات علامة تجارية سعودية.

4- تأتي موفي سينما في جدة بإشراف إدارة وطنية مائة بالمائة.

5- توفر صالة عرض موفي سينما تقنيات متعددة وأحجام مختلفة للمشاهدين.

6 التحقت موفي سينما بشركة فوكس سينما التي افتتحت أول دار عرض في جدة بمجمع “رد سي مول” التجاري مطلع العام الجاري بعد محطتها الأولى في العاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن المملكة تسعى إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، ضمن رؤية المملكة.