7 ميداليات متنوعة لأخضر الكاراتيه

المواطن - واس

حصد ناشئو وشباب المملكة للكاراتيه، في بداية انطلاق البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، سبع ميداليات، منها ثلاث ذهبية، ومثلها فضية، وبرونزية.

وقدم رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، عضو الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد غرب آسيا، الدكتور إبراهيم القناص تقديره لأداء اللاعبين الناشئين والشباب في المنافسة العربية، مثمنًا الاحتكاك واكتساب الخبرة بجانب الحصول على نتائج مميزة، هو هدف المشاركة لبناء جيل يواصل استمرارية ريادة الكاراتيه في المملكة العربية السعودية، ليشارك في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وبارك القناص لجميع أفراد البعثة واللاعبين والمدربين والإداريين، متمنيًا استمرار النتائج الجيدة لمنتخب المملكة حتى نهاية البطولة التي تختتم اليوم الأحد.

ويذكر أن البطولة العربية الرابعة للكاراتيه كانت انطلقت بالأمس في دولة تونس بحضور الدكتور إبراهيم القناص،ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بشير الشريف، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي سليمان قاي، وعدد آخر من المسؤولين في اللعبة.

وشهد حفل الافتتاح استعراضًا للاعبي البراعم لفنون الكاراتيه من المنتخبات المشاركة، حيث يشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب من مختلف الأوزان، وهم من دول: المملكة، وتونس والإمارات، واليمن، وليبيا، والجزائر، والمغرب، ومصر، والعراق، وسوريا.