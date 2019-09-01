أبرز إحصائيات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت بالأمس مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري، إحراز اللاعبين المحليين لسبعة أهداف، بينما سجل اللاعبون الأجانب 12 هدفًا، كما تم تسجيل هدفين فقط من ركلتي جزاء في الجولة.

يتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز والسوري عمر السومة مهاجما الهلال صدارة هدافي الدوري بعد مرور جولتين برصيد ثلاثة أهداف، كما أخرج الحكام للاعبين في الجولة الثانية 27 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين.

يُعد نادي الهلال أقوى هجوم في الدوري بعد مرور جولتين حيث أحرز تسعة أهداف، كما أن فرق الوحدة وضمك والرائد والفتح لم تُحقق أي انتصار منذ انطلاق الدوري.

ويذكر أن ناديي الفتح والحزم، أكثر الفرق حصولًا على بطاقات صفراء في الدوري حتى الآن بواقع 7 بطاقات لكل فريق.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الثانية برصيد ست نقاط بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويحتل العدالة المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد أربع نقاط، وجاء الفيحاء في المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

ولم تُقم مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من الدوري، بسبب مشاركة نادي الاتحاد في البطولة العربية حيث واجه أمس نادي العهد اللبناني.