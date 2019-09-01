أداء يُطلق محاضرات تدريبية في مجالات الأداء ونشر ثقافة القياس

المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” محاضرات تدريبية موجهة لمنسوبي إمارات المناطق في المملكة، بعنوان “محاضرة الأداء”.

وتهدف المحاضرة التي تستمر لمدة أربع ساعات إلى تعريف الموظفين بالطرق المثلى لاستخدام المؤشرات في الأعمال والمهام سواء كانت على المستوى المهني أو المستوى الشخصي، وكيفية قيامهم بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وإيضاح دور الخارطة الاستراتيجية في تطوير تلك المؤشرات، وبما يكفل تحقيق الخطط التي يستهدفها الموظفون في أعمالهم ومنجزاتهم.

وبحسب المتحدث الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” الأستاذ / عادل أبوحيمد فإن (محاضرة الأداء) الموجهة لمنسوبي إمارات المناطق تهدف إلى نشر ثقافة قياس الأداء ، وتعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وإكساب الموظفين المهارات اللازمة في تطوير المؤشرات من خلال التعرف على أفضل النماذج المستخدمة.

يأتي إطلاق المحاضرات تزامناً مع بدء مركز “أداء” برنامجه التدريبي؛ الذي يستهدف موظفي الأجهزة العامة، انطلاقاً من مهام المركز المتمثلة بتمكين الجهات الحكومية ومنسوبيها، وتعزيز قدراتهم في مجال إدارة الأداء وقياسه.



من جانبها ، أكدت مديرة إدارة التمكين بمركز أداء الأستاذة / وضحاء الصويان بأن البرنامج سيقدم عدداً من الدورات التدريبية في الإدارة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، بهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات في هذا المجال ، كما سيمنح المركز شهادات اجتياز الدورات للمتدربين.

ونوهت الصويان إلى أن الدورات التدريبية تهدف لإيضاح منهجية إدارة الأداء، وبيان استيعاب ثقافة مؤشرات الأداء الرئيسية في السلوكيات الشخصية ، موضحة أن المركز يهدف عبر إقامة البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات منسوبي الجهات الحكومية في هذا المجال، ونقل الخبرات العالمية لهم وأحدث اتجاهاتها.

وأشارت الصويان في هذا الصدد إلى أن الدورات التدريبية التي أقامها المركز تتيح صقل مواهب المتدربين وتطوير قدراتهم عبر تدريبهم بأحدث الوسائل والمناهج العلمية والتدريبية المتقدمة ، حيث تعزز الدورات التدريبية من إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، التي تقيس تقدم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعرف على كيفية تطبيقها والاستفادة منها في مختلف الجوانب العملية أو الممارسات اليومية، وتعلم كيفية تطوير مؤشرات أداء عمليّة وهادفة، واستخدامها وإداراتها بالشكل الأمثل.