أردوغان يبتز الغرب ويهدد بإعادة مليون لاجئ سوري

المواطن - متابعة

لا يتورع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اللعب بكل الأوراق، ضارباً عرض الحائط بالقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.

وفي محاولة منه لابتزاز دول أوروبا للحصول على مساعدات مالية، هدد أردوغان بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري أو فتح الطريق أمامهم إلى أوروبا.

وأضاف أردوغان اليوم الخميس أن بلاده تعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعماً دولياً كافياً لهذه الخطة.

وتحتل تركيا أجزاء من شمال سوريا وتقيم هناك منطقة آمنة مع الولايات المتحدة في الشمال الشرقي حيث قال أردوغان إنه يمكن نقل المزيد إليها.

وفي كلمة ألقاها في أنقرة ذكر أردوغان ”نقول إنه يجب علينا إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة حيث تستطيع تركيا بناء بلدات فيها بدلاً من مدن المخيمات هنا. دعونا ننقلهم إلى المناطق الآمنة هناك“.